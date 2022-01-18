Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Beldibi Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Ekici'nin (52) belediyeye ait bir alana satmak için kömür çuvallarını getirdi ve burada muhafaza etmek istedi. Daha öncesinde aynı sebepten dolayı Marmaris Belediyesi Zabıtaları tarafından uyarılan Ekici'ye ekipler tarafından 2. kez uyarı yapıldı.

ÖFKELENDİ, KENDİNİ YAKTI

Uyarıya öfkelenen 52 yaşındaki Süleyman Ekici yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini yakmak istedi. Ekipleri durduramadığı kömürcü kendini ateşe vererek yaktı.

Muğla'da seyyar kömür satıcısı 2. kez zabıtalar tarafından uyarılınca kendini ateşe verdi. Kömürcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kömürcüye ilk müdahaleyi çevredekilerin su dökerek, ıslak battaniye ile müdahale etmesi sonucu alev söndürüldü. 112'ye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kömürcüyü ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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