Türkiye Gazetesi

Dünyada hızla yayılım gösteren hastalıklardan biri kanser insanları korkutmaya devam ederken zeytin ağaçlarında da görülmeye başlandı. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis İl Temsilcisi Güven Özdemir, zeytin dal kanseri hastalığı son yıllarda bölgede ciddi bir artış olduğunu kaydederek, üreticileri konuyla ilgili uyulması gereken kuralları hatırlatarak uyardı.

Hastalık hakkında bilgi veren Güven Özdemir, bu kanserin görülmesindeki en önemli nedenlerin başında yetiştiricilikte yapılan hataların ve iklimsel faktörlerin geldiğini vurguladı.

BUDAMA YAPARKEN DİKKAT

Özdemir "Yıllık sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu açılan yara yerlerinde oluşan siğiller küçük, yuvarlak ve süngerimsidir. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan yaranın şekline göre, urların büyüklükleri de değişmektedir. Don çatlaklarında meydana gelen urlar ise çatlaklar boyunca dalı sarmış olarak görülür. Genç sürgünlerdeki yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda siğiller meydana gelir ve dallar çıplak bir görünüm alır” dedi.

Kilis'te zeytin ağacının dalıdna kanser görüldü. Uzman isim son yıllarda sık sık karşılaşıldığını belirtere üreticileri dllarda görülen hastalık karşısında sırıkla hasat yapmaması konusunda uyardı.

TABANI KİLLİ TOPRAKTA ZEYTİN DİKİMİ RİSKLİ

Hastalıkla mücadele yöntemlerinden birinin özellikle sık sık don olaylarının meydana geldiği ve zeytin dikimine elverişli olmayan yerlerde zeytin dikiminin yapılmaması gerektiğini söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis İl Temsilcisi Özdemir, fazla su tutan, tabanı killi topraklara zeytin dikiminden kaçınılması, eğer dikim yapılmışsa drenaj kanalları açık tutulması gerektiğini belirterek "Bahçe tesisinde sağlıklı fidanlar ve aşı kalemleri kullanılmalıdır.

"SIRIKLA HASAT YAPMAKTAN VAZGEÇİLMELİ"

Kanserli ağaçların budama işlemleri nemli ve yağışlı günlerde yapılmamalı, aletler sık sık yüzde 3’lük lizol eriyiği veya yüzde 10’luk sodyum hipoklorite (klorak) batırılmalıdır. Ağaçlara gereğinden fazla azotlu gübre verilmemeli, bunun yerine kompoze gübre verilmelidir. Zeytin ağaçlarında sırıkla hasat yapmaktan vazgeçilmeli veya dalları zedelemeyecek şekilde önlemler alınmalıdır." dedi.

Kilis'ten güzel haber: Yangın kontrol altında Türkiye'nin birçok ilinde peş peşe orman yangını çıktı. Bunlardan biri de Kilis'te yaşandı. Neyse ki alevler 5 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Burhaniyeli üretici ceviz büyüklüğünde zeytin yetiştirdi Balıkesir'de, çiftçilik yapan Fatih Özkan’ın ürettiği ceviz büyüklüğündeki zeytinler iriliği ile hem dikkat çekti.