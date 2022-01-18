Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde akşam saatlerinde 4 hasta yakını görevli bir hemşireye saldırdı.
Hamile olduğunu söylemesine rağmen saldırganlar genç kadını tekmelemeye devam etti.
Olayla ilgili belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mevcut delil durumuna göre adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 4 şüpheliden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yeniden gözaltına alındı ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'yi darp eden baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hasta hemşireye saldırdı, saçlarını yoldu Gaziantep'de bir hasta, kendisiyle ilgilenen hemşireye küfürler ederek, darp etti. Hemşire, saldırı sonrası bir iş görmez raporu aldı.
'Tok gel' diyen hemşireye tehdit Diyarbakır’da hastaneye giden bir kişi, hemşirenin aç karınla işlem yapamayacağını belirtmesi üzerine sağlık çalışanına hakaretler savurup tehdit etti.
Gaziosmanpaşa'da hemşireye saldıran şüphelilerden biri gözaltına alındı Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde 2 kişi hemşireyi saldırdı. Darp anı saniye saniye kameraya yansıdı.