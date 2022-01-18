Türkiye Gazetesi

Ataşehir’de karısı Hanpaşa Özbek’i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldüren İsmail Özbek(56) gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Özbek savcılıktaki sorgusunda, Hanpaşa Özbek’in 14 yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu söyleyerek, “Eşimle yaklaşık 1 ay önce oğlumun ikamet ettiği bu adrese ziyarete gelmiştik. Ben günübirlik inşaat işlerinde çalışarak geçimimi sağlarım. Eşimin yaklaşık 30 yıldır beni aldattığını düşünüyorum” dedi.

"BİR ÖLMEDİN Kİ SENDEN KURTULAYIM"

4-5 yıl önce eşinin adına kayıtlı başka bir hat olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını anlatan Özbek, “Olay günü sabah 06.30 sıralarında uyandım. Eşim de uyanarak kahvaltı sofrasını hazırladı. Oğlum kahvaltıdan sonra işe gitmek için evden ayrıldı. Biz de geri yattık. Eşimle 6-7 yıldır ayrı odalarda yatmaktayız. Saat 10.00 gibi battaniyesini katlamış ve bırakmak için benim bulunduğum odaya girdi. Bu sırada uyanıktım. Eşimin beni sürekli aldattığını düşündüğüm için odaya girdiğini görünce, ‘bir ölmedin ki senden kurtulayım’ dedim. Eşim de ‘4-5 yıl önce yediğin sopayı unuttun herhalde, senin canın sopa istiyor’ dedi. Bu lafın üzerine sinirlenerek yatağımdan doğrulup eşimin üzerine çullandım” dedi.

"ELİME GEÇEN KELEPÇEYLE BOĞAZINI SIKTIM"

Eşinin boğazını sıktığını söyleyen şüpheli, “Ancak ona gücümün yetmeyeceğini düşündüm. İnşaat işlerinde çalıştığım için odada iki tane plastik kelepçe vardı. Elime geçen plastik kelepçeyle boğazını sıktırdım ve nefes almasını engelledim. Kendisi bana direnerek, ‘yapma’ dedi. Ancak sinirli olduğum için sıkmaya devam ettim. Kısa bir süre sonra eşim nefessiz kaldı ve hareket edemez oldu. Yarım saat kadar bekledikten sonra öldüğünü anlayınca olayı haber vermek için 112’yi aradım. Boğazına geçirdiğim kelepçeyi de kesip çöpe attım. Görevli memurlar geldiğinde teslim oldum. Bu olayı o anki sinirimle gerçekleştirdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim” diye konuştu.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli buradaki sorgusunda da, “Bir anlık öfke ile böyle bir eylemi gerçekleştirdim. Yaptığımdan çok pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Şüpheli İsmail Özbek, ifade işlemlerinin ardından Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü Ataşehir'de yaşayan İsmail Özbek, aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunan eşi Hanpaşa Özbek'i plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Eşini öldüren Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek ihbarda bulundu.