Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan Muhammet Doğan ve Mehmet Uçan adlı iki genç, Euro ve dolardaki dalgalanma sonrası, Türk lirasının önemini göstermek için ilginç bir yönteme başvurdular. İki kafadar, araçlarını sahte dolar ve Euro ile kaplattı. Araçlarını trafiğe kapalı bir alanda sergileyen iki genç, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Otomobilleri gören cep telefonlarına sarıldı.

“TÜRK LİRASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Aracını 100 dolarla kaplayan Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin değerinde sahte dolar olduğunu söyledi. Kendileri için dolar ve Euro’nun değer olduğunu belirten Doğan, “Onları aracın üzerinde kaplama, Türk Lirasını da cebimizde tuttuk. İnsanların 1-2 senedir psikolojisi bozuldu. Marketlere bile girseniz dolardan dolayı fiyatlar yükseldi deniliyor. Biz de bunun hiçbir önemi olmadığını göstermek istedik. Türk lirası bizim için daha önemli” diye konuştu.

“GÖSTERİ OLSUN İSTEDİK”

Aldıkları tepkilerin çoğunlukla olumlu olduğunu ama olumsuz tepkilerde aldıklarını söyleyen Doğan, “Bizim için 1-2 günlük proje bu. Sökeceğiz zaten. Trafiğe çıkmıyoruz, gösteri olsun diye dükkanımızın önüne koyduk. Buraya da çekiciyle getirdik” dedi.

TELEFONLARINA SARILIYORLAR

Otomobilini komple Euro ile kaplatan Mehmet Uçan ise çevredeki vatandaşların otomobilini görünce hemen telefonlarına sarıldığını, bazılarında tepkili bir şekilde baktığını söyledi.

PARA CEZASI YEMİŞLERDİ

Gençlerden Mehmet Doğan, yılbaşı gecesi aynı otomobilini led ışıklarla süslemiş ve trafiğe çıkmıştı. Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan aracın sahibine, led ışık, aşırı süspansiyon ve egzoz kullandığı için toplamda 2 bin 100 TL para cezası uygulanmıştı.

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