Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda bir hırsız gece saatlerinde bir binayı gözüne kestirdi.Komşu binanın kömürlüklerini kontrol eden hırsız çalacak bir şey bulamayınca bahçedeki duvardan atlayarak giriş kattaki boş olan daireye girdi.

Yanında getirdiği kesici malzemelerle daire içinde bulunan kombinin borularını kesen hırsız ardından kombiyi alarak evden kaçtı.

EVİ SU BASTI

Boş dairenin sahibi sabah saatlerinde evini kontrol etmeye gelmeye geldiğinde şoka uğradı.Hırsızın su borularını kesmesi nedeniyle daireyi su basan evin sahibi polise haber verdi.

Gaziosmanpaşa'daki hırsız boş bir dairenin kombisini çalarken boruları kestiği için evi su bastı.

"ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE YAPIYORLAR"

Binada oturan komşulardan biri olan İsmet Şanlan duruma ilişkin konuştu. Şanlan " “Yan taraftan binanın bahçesine giriyorlar. Yan binaya girdikten sonra dairenin kombisini ve boruları söküyorlar. Söktükten sonra diğer bahçeye geçip bizim binadan çıkıyorlar. Bizim binaya geçtikten sonra kombiyi alıyor. Kapıdan çıkıp omuzunda rahat bir şekilde yürüyerek gidiyor. Evi su basıyor aşağıda bulunan kömürlüklerin kapılarını kırıyorlar. Bir tanesini kırmış ötekisini kıramamış. Kıramadıkları için oradan da çıkmışlar ve çok rahat bir şekilde yapıyorlar bunları ve bu daha önce tekrarlandı” dedi.

İnceleme yapan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceledi ve olayla ilgili çalışma başlattı.