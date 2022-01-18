Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi, 29 Ekim Bulvarı’nda ilerleyen C.D. (40) idaresindeki otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç kaldırıma çıkarak seyyar simit tezgahına çarptı. Kazada yaralanan simitçi Cemil Varol (62) ile otomobildeki H.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Varol, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. H.D'nin tedavisi sürerken sürücü C.D. gözaltına alındı.
Kazada ölen mülteciyi Türkiye sınırına attılar Van'ın İran sınırında geçen ay Afganistanlı bir mültecinin cesedi bulundu. Öldürüldüğü düşünülen göçmenin, kazaya kurban gittiği anlaşıldı. Cesedini atıp kaçanlar ise yakalandı.
Kazada ölen uzman çavuş defnedildi Yozgat'ta trafik kazası geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.