Türkiye Gazetesi

Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir memurun tabancası kazara ateş aldı. Kurşunlar hem kendisine hem de iki kadın meslektaşına isabet etti. Ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Memurların hayati tehlikesi bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Erzincan Valisi Mehmet Makas ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastanede yaralılara ziyarette bulundu.

Çağlayan Adliyesi’nde polise bıçaklı saldırı İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memur henüz kimliği belirlenemeyen bir genç tarafından bıçaklandı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı ve polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Türk polisi için üretildi, birçok ülke sıraya girdi adeta talep yağıyor Türk polis teşkilatı için İzmir'de özel bir firma tarafından üretilen deniz aracı, dünyanın ilgisini çekti. Arnavutluk tekne siparişi verirken, Papua Yeni Gine ile sözleşme imzalandı. Bazı ülkeler ise Türk deniz polisleriyle görüşerek tekne hakkında bilgi aldı.