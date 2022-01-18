Türkiye Gazetesi

Kış koşullarının en zorlu geçtiği illerden biri olan Sivas’ta, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İmranlı ilçesi çıkışında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Olası kazaları engellemek için polis ekipleri bölgede yüksek tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

POLİSTEN ZİNCİR VE KAR LASTİĞİ DENETİMİ

Öte yandan zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarda polis ekipleri tarafından durduruluyor. Karayolları ekipleri ise kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

Sivas’tan Iğdır’a giden Faruk Doğan, “Ben şuan yoğun kar yağışı nedeniyle İmranlı’da ekipler bizi durdurdu, bırakmıyorlar. Bizde zincir takmaya çalışacağız. Takabilirsek yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.

Kar yağışı 258 köy yolunu ulaşıma kapattı Doğu Anadolu’da kar sert etkisini sürdürmeye devam ediyor. Günlerdir etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bitlis’te 170 santimetreye ulaşan kar kalınlığı 258 köy yolu ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Muş-Güroymak yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Bitlis-Güroymak karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı Kış mevsimi Doğu’da etkisini göstermeye başladı. Erzincan’da yoğun kar yağışı 37 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.