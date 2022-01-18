Türkiye Gazetesi

Bornava'da bulunan bir restona silahlı saldırı düzenlendi, 2 kişinin yaralandığı olayda saldırganlar kayıplara karıştı. Altındağ Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde İ.T. ve T.D, isimli şüpheliler 35 ASM 462 plakalı otomobille cadde üzerinde bulunan bir restoranın önüne gelerek, içerisinde müşterilerin de bulunduğu restorana pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı E.B. (39) ve müşteri M.K. (41) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.K, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, E.B. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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