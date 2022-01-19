Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen kar yağışı iki yakada da gece yarısı etkisini artırdı. Kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Şehrin iki yakasında da gece yarısından sonra şiddetli fırtına ile etkisini arttıran kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Belediye ekipleri gece boyunca tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Sürücüler aniden bastıran kar dolayısıyla trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Trafiğe kar yağışı engeli: Araçların geçişi durduruldu Sivas’ta yoğun kar yaşının etkili olmasıyla birlikte İmranlı çıkışında yüksek tonajlı araçların yanı sıra kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların da geçişleri polis ekipleri tarafından durduruldu.

İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.