Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyor (10 Ocak 2022 Hava durumu) Meteoroloji 10 Ocak 2022 günlük hava tahminini yayımladı. Bu hafta hava sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşecek. Beklenen kar yağışı da Trakya'da etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağış bir gün sürecek.