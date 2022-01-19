Edirne'den Süloğlu ilçesine yolcu getiren Şaban D. yönetimindeki Süloğlu Belediyesine ait yolcu otobüsü, Musabeyli köyü çıkışında yoldan çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan otobüs, yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra ön tekerleklerin toprağa saplanmasıyla durabildi. Otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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