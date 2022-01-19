Türkiye Gazetesi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta selfie çekmek istedi. Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, selfie çeken İmran B.’ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı. Çocuğun yardımına ise belediyenin temizlik personeli yetişti. Belediye personeli, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İmran B.'yi kurtardı.

AMELİYATA ALINDI 12 DİKİŞ ATILDI

Köpeklerden kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarık izleri oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta başına 12 dikiş atıldığı öğrenilen İmran B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kastamonu’da kar yağışı yolu kapattı Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açıldı.