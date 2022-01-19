Türkiye Gazetesi

KKTC'de psikoloji okuyan 2. sınıf öğrecisi Buse Acar, 25 Ocak 2019 yılında annesinin kullandığı araçta sel sularına kapılmış anne Acar yaralı kurtulmuş ancak Buse'den haber alınamamıştı.

100'E YAKIN NOKTADAKİ ARAMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERMEDİ

Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.

5 AY SONRA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar’ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019’da genç kız için Sanayi Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

"BENİM BABİŞİM YAŞIYOR GELECEK"

Buse’nin dün doğum günüydü. Baba Ahmet Acar, kızının doğum gününde birçok paylaşımda bulundu. Buse’nin dereye uçtuğu aracı da paylaşan Acar’ın, “Babişim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Hadi gel 3 yıl olacak, sana gül aldım hediyeni alamadım. Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim Babişim yaşıyor gelecek. Rabbim biliyor” sözleri yürekleri sızlattı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BİR TANEM"

Anne Ayla Acar ise, “İyi ki doğdun bir tanem. Bir benim ve babanın hayatından geçmemişsin. Bizim hayatımızda iz bırakmamışsın, hayatından geçtiğin, hayatında iz bıraktığın birkaç arkadaşın günleri ne seninle başlamışlar. Bizleri onlara onları bize emanet ettin. İyi ki varsınız busemin canları” notunu düştü.

Çok sayıda arkadaşı ise Buse’nin fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada doğum gününü kutladı.

En acı bekleyiş! Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi Antalya'nın Kemer ilçesinde 13 gün önce oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi.

Buse Acar'ın babasından yürek burkan paylaşımlar Antalya’da 24 Ocak'taki hortum felaketi sırasında dereye sürüklenen araçtan bulunamayıp, 75 gündür haber alınamayan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaları başından bu yana takip eden Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın, sosyal medyadan paylaşımları ise yürekleri burktu.