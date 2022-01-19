Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe’de Pazar günü gerçekleşen olay direksiyon eğitimi verilen alanın yakınındaki kafede gerçekleşti. Girdiği direksiyon sınavından başarısız olan kadın evine gidince sınavdan kaldığını ailesine söyledi. Duruma sinirlenen baba ve ağabeyi direksiyon öğretmenin oturduğu kafeye gitti. Sınav komisyonu başkanı olan direksiyon öğretmeni B.A.’yı sorumlu tuttular.

BABA VE OĞUL SERBEST BIRAKILDI

Baba ile oğlunun yumruklu saldırısına uğrayan öğretmen B.A., kendisini savunmak istese de yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu engellemesiyle kavga sonlandı. Sancaktepe'de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., kendisine saldıran baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlunun serbest bırakıldığı öğrenildi.

YUMRUĞU YİYEN ÖĞRETMEN YERE YIĞILDI

Direksiyon öğretmenine saldırı anı kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baba ile oğlunun, masada bir başka öğretmen arkadaşıyla oturan öğretmen B.A.'ya yumruklarla saldırdığı görülüyor. Yumruklara maruz kalan öğretmen yere düşüyor. Kafedekiler ise baba ile oğlu tutarak olayı sonlandırıyor.

Ehliyet sınavını kazanmak için kopya düzeneği! Maskelerine gizli kamera, kulaklarına ‘böcek’ taktılar Sakarya’da ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişi, maskelerine gizli kamera, kulağına da ‘böcek’ adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişilerin kulağındaki ‘böcek’ hastanede çıkartıldı.