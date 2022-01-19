Niğde'de 60 yaşındaki İmran E. ve 64 yaşındaki Mehmet E. çiftinden bir süredir haber alamayan komşuları, balkondan kapıyı kırarak eve girdi.
İmran ve Mehmet E.'yi yerde hareketsiz gören komşuları durumu yetkililere bildirdi.
SOBADAN ZEHİRLENMİŞLER
Alınan ihbarın ardından ikamete gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz 2 kişinin ölümüne sebep oldu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Sobadan zehirlenerek ölen adam babası ve kardeşiyle aynı kaderi paylaştı Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yalnız yaşayan 3 çocuk babası sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti. Taihsiz adamın babası ve kardeşinin de karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.