Türkiye Gazetesi

Kar yağışı kara yollarında olumsuzlukların yaşanmasına neden oluyor. Bolu Köroğlu bölgesinde yoğun kar yağışı sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle D-100 Karayolunda ve TEM Otoyolunda seyreden tır, kamyon ve çekicilerin Bolu Dağına geçişine trafik ekiplerince izin verilmiyor.

D-100 Karayolundan Ankara istikametine giden araçlar yol kenarlarında depolanırken, TEM Otoyolunda seyreden araçlar ise Kaynaşlı TEM Otoyol gişelerinde D-100’e yönlendiriliyor. Araçlar ise Kaynaşlı’da bekletiliyor.

YOLLAR AÇILANA KADAR BEKLEYECEĞİZ

D-100 kenarında bekleyen sürücüler ise yollar açılıncaya kadar bekleyeceklerini belirttiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil denetleme şube müdürlüğü ekipleri ise hem tem otoyolunda hem de D-100 kara yolunda önlem alarak geçişi serbest olan küçük araçlara yol açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

AFAD kar yağışının bilançosunu açıkladı Ülkeyi etkisi altına alan soğuk havanın ardından pek çok ilde şiddetli kar yağışı başladı. Kar yağışının artması ile yurt genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD, zaruri olmadıkça yola çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Trafiğe kar yağışı engeli: Araçların geçişi durduruldu Sivas’ta yoğun kar yaşının etkili olmasıyla birlikte İmranlı çıkışında yüksek tonajlı araçların yanı sıra kar lastiği olmayan ve zincirsiz araçların da geçişleri polis ekipleri tarafından durduruldu.