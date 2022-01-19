Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı bugün itibariyle etkisini gösterdi. Kent genelinde karla karışık yağmur yağarken yüksek kesimler ise kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava tahmin durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

HAVA TAHMİNİ UZMANI CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Kar yağışının akşam saatlerine kadar hafif hafif devam edeceğini söyleyen Bayram Doğan, yarın İstanbul’da kar yağışı beklemediklerini söyledi. Cumayı işaret eden hava tahmini uzmanı Doğan, “Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek”

İSTANBUL’DA KAR 5 GÜN ETKİLİ OLACAK

“Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var. Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul’da etkili olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor” dedi.

22 Aralık'ta kar tatili verilen iller belli oldu Türkiye'de bir süredir etkisini gösteren ve yurdun bazı kesimlerinde yoğun şekilde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi.