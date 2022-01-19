Türkiye Gazetesi

Mersin'de Suriyeli bir annenin 27 gün önce dünyaya getirdiği ve doğumsal metabolizma bozukluğu olan bir bebeğin Gaziantep'teki bir hastaneye sevki kararlaştırıldı. Bebeği taşıyan ambulans, Gaziantep-Adana otobanında yoğun kar sebebiyle mahsur kaldı. Sağlık görevlilerinin yardım istemesi üzerine bölgeye iş makineleri yollandı. Ancak yol bir türlü açılamadı. Bunun ardından bölgeye ambulans helikopter gönderildi. Bir sağlık çalışanı, montuna sardığı bebeği helikoptere taşıdı. Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



DONMAK ÜZERE OLAN AİLEYE ZIHRLI ARAÇ

Öte yandan Hasanbeyli ilçesi Kaypak köyü yolu üzerinde çobanlık yapmak için kurdukları çadırda yaşayan biri engelli 6 kişilik aile ölümden döndü. Çadırın üzerine ağaç devrilmesi sonucu dışarıda kalan aile, donma tehlikesi geçirdi. Jandarma ekipleri, altı kişiyi zırhlı araçla alarak Osmaniye ile merkezine getirdi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurduna yerleştirdi.

Maç oynandığı sırada sahaya helikopter indi Konya'da amatör lig takımlarının maçı oynanırken sahaya hava ambulansı indi. Hasta, buradan alınıp hastaneye nakledildi.



Karaman’da kayalıklardan düşen çoban ambulans helikopterle kurtarıldı Karaman’ın Başyayla ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen ve yanında taşıdığı av tüfeğiyle kendini yaralaya Veysel Çoklu ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.