Türkiye Gazetesi

Mersin'de olumsuz hava şartları bir kadının canına mal oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde rüzgar nedeniyle pankarta bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş uçup, bir kadının kafasına düştü. Talihsiz kadın, hayatını kaybetti.

Taşın, bir pankartı sabitlemek üzere koyulduğu ve söz konusu pankartla beraber havalandığı öğrenildi.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir afişe bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taş, rüzgarın etkisiyle 2 katlı binanın çatısından aşağı düştü. Bu sırada taş yoldan geçen 58 yaşındaki Nurhayat Altınkaya’nın başına çarptı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı kadını ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaparken, ölüme sebebiyet veren taş ile bir ucu elektrik direğine bağlı pankart çözülerek polis tarafından emanete alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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