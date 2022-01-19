Türkiye Gazetesi

Elazığ'da kar ve tipi vatandaşı mağdur etti. Valilik koordinesinde AFAD, UMKE , karayolları, il özel idare, jandarma ve emniyet ekipleri, kar ve tipiden dolayı karayollarında mahsur kalan 417 yolcuya yardımda bulundu. Ekipler tarafından kurtarılıp il merkezine getirilen vatandaşlar, çeşitli yurt, otel ve misafirhanelerde ağırlandı.

Öte yandan, Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice ilçesi mevkisinde mahsur kaldı. Otobüsteki 62 yolcu ekipler tarafından kurtarılarak Maden ilçe merkezinde bulunan bir konuklama tesisinde konuk edildi.

Karda mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti Düzce’de kar sebebiyle yollar kapandı. Araçların Ankara istikametine gitmesi yasaklandı. Yolun açılmasını bekleyen sürücüler, araçlarını bırakıp gitti.

Karda mahsur kalan bebeğin imdadına helikopter yetişti Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans ilerleyemedi. Aracın çerisindeki 27 günlük hasta bebek, helikopterle hastaneye götürüldü. Donmak üzere olan bir aile de zırhlı araçla kurtarıldı.

Şırnak’ta karda mahsur kalan 43 kişi kurtarıldı Şırnak ve ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava şartlarından dolayı çok sayıda kaza meydana gelirken, yolda kalan 43 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.