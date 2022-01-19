Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de 36 yaşında olduğu öğrenilen 1 çocuk babası belediye işçisi, korkunç bir kazayla canından oldu. Talihsiz adamın, şantiyede kestikleri boş yağ varilinin parlayarak alev alması sonucu ağır yaralandığı, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Bununla birlikte işçinin ikinci kez baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

AĞIR YANIKLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çanakkale’nin Kepez Belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan evli ve bir çocuk babası Ali Şahin (36), dün mesai saatleri içerisinde belediyeye ait şantiye alanında, boş yağ varillerinin kesimini yaptığı sırada parlayarak alev alması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluştu. Olayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.



EŞİNİN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaralı Şahin’e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Şahin, buradaki müdahalenin ardından İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Şahin, İstanbul’da yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Şahin için yarın Kepez Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlenecek.



Ayrıca, bir çocuk sahibi olan Ali Şahin’in eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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