Türkiye Gazetesi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde soba gazından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. İlçe merkezinde akşam saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri zehirlenen 4 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



UMKE TARAFINDAN KURTARILDILAR

Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde ise sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Köy içerisindeki yolun kardan kapalı olmasından dolayı belirtilen bölgeye UMKE sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen UMKE, zehirlenen 6 kişiye müdahalede bulundu. Zehirlenen 6 kişi UMKE aracıyla alınarak Adıyaman-Besni karayoluna kadar getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslar UMKE aracındaki zehirlenen kişileri alarak Besni Devlet Hastanesi’ne götürdü.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Karbonmonoksit gazından zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan toplam 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Niğde'de soba gazından zehirlenen 2 kardeşten biri öldü Niğde'nin Çamardı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.



Soba gazından zehirlenen aileyi polis kurtardı Afyonkarahisar’da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile polis tarafından kurtarıldı. Ekiplerin pencereyi kırarak girdikleri evde baygın halde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.