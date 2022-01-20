Türkiye Gazetesi

Kartal' da saat 14.30 civarında, bir aile sağlığı merkezine gelen silahlı kişi, Ömür E. adlı sağlık çalışanını başından vurdu ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat hayat mücadelesini kaybetti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Kartal’da Topselvi Mahallesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen bir şahıs iddiaya göre burada çalışan Ömür E. isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu.

Başından vurulan kadın yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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