Türkiye Gazetesi

Bursa İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Maahallesi, Kiraz Sokak'taki bir evde acı bir olay meydana geldi. 5 yaşındaki Turgut Efe ile 3 yaşındaki kız kardeşi İpek Su D, dolabı açıp kurcalamaya başladı. İki küçük kardeş, burada buldukları tozu şeker sanıp ağzına attı. Bir süre sonra odaya giren anne Merve D, çocuklarının elinde fare zehri olduğunu gördü. Ardından evlatları istifra etmeye başladı. Annenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Turgut Efe ile İpek Su D, yoğun bakıma alındı.



Fare zehri içip intihar ettiğini söyledi polisi arayıp yardım istedi Çorum'da fare zehri içerek intihara kalkıştığını belirten bir kişi polis ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi.



Çocuklarını fare zehri ile öldüren anneye müebbet Antalya'da, geçen yıl 2 ve 3 yaşındaki oğullarını meyve suyuna karıştırdığı fare zehrini içirip öldüren anne, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.