Türkiye Gazetesi

Karabük Atatürk Bulvarı üzerine bulunan bir market, dün saat 04.30 sıralarında soyuldu. Havalandırma camını kırarak içeri giren zanlı, kasadaki paraları aldıktan sonra dolaptan soda alıp içti. Alarmın ötmesi üzerine soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri, karlı havadan dolayı olay yerine gidemeyince polise haber verdi. Ekipler, markete gitti ama kimseyi bulamadı.

10 BİN TL ÇALMIŞ

Polis zanlının yakalanması için çalışma başlatırken market yetkililerinden Yusuf Özyıldırım "Hırsız, 3 tane kasa ile alt kattaki muhasebedeki kasanın içini boşaltıyor. Bir de pişkin pişkin soda alıp içiyor. 10 bin liranın üzerinde maddi kaybımız var. Bunun haricinde kırdığı kapı ve cam var. Para haricince hiçbir şey almayıp geldiği yerden çıkıp gitmiş” dedi.

Pişkin hırsız hem çaldı hem dalga geçti Esenyurt'taki 6 katlı apartmana giren kadın hırsız bir daire önünde gördüğü tüm ayakkabıları çaldıktan sonra, bir de not bırakarak resmen dalga geçti. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının yerinde, kendileriyle dalga geçen hırsızın notunu bulan aile ikinci şoku yaşadı.

Hırsızlar boş evin kombisini çaldı İstanbul'da hırsızlar bir binada bulunan boş bir daireye girerek kombiyi sökerek sırtlanıp çaldı. Hırsızın olay anında rahat bir şekilde hareket etmesi gözlerden kaçmadı.

Hurda aracı çalındı, hırsızlara gözyaşlarıyla seslendi Eskişehir'de motosikletiyle hurda toplayarak geçimini sağlayan bir kadının hurda aracı hırsızlar tarafından çalındı. Aracının yerinde olmadığını gören kadın polislere haber vermesinin ardından hırsızlara "Çöpten kazanıyorum paramı. Allah rızası için motorumu geri getirsinler bana” diyerek seslendi.