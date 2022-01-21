Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen kar yağışı ile ilgili pes peşe uyarılarda bulundu. 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunurken İstanbul için saat verdi. Alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cuma günü akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olması beklenen dondurucu soğuk ve yağışlı hava nedeni ile sıcaklıkların 0 derece ve altında seyredeceği, beraberinde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği yönünde uyarıda bulunurken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da sağanak şeklinde başlayan yağışın akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı cumartesi, pazar ve pazartesi günü etkili olacak.

21 Ocak Hava Durumu Haritası

BÜNYAMİN SÜRMELİ: KAR KALINLIĞI EN AZ 8-10 SANTİM OLACAK

Bir Tv kanalına konuşan Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, İstanbul, Ankara dahil kar yağışı beklenen birçok bölge hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Bünyamin Sürmeli, "Yarın sabahın erken saatlerine kadar Anadolu Yakası iç kesimlerinde Çekmeköy, Ümraniye, Beykoy, Sancaktepe, Şile'de orta ve kuzey kesimlerde kar kalınlığı 8-9 santimi bulacak. Avrupa Yakası'nda ise 1-4 santim kar kalınlığı bekliyoruz. Yarın öğlen saatlerine kadar durum bu. " açıklamasında bulundu.

'TAM BİR KIŞ TABLOSU ORTAYA ÇIKACAK'

Sürmeli, "Bu da halihazırda kar örtüsünün üzerine yeni bir örtü ekleyecek ve bu dönemin tamamı 2 derece sıcaklıkta gece sıfırın altında geçecek. Tam bir kış tablosu ortaya çıkacak. Afet seviyesinde değil ama 8-10 santim civarında kar kalınlığının oluşacağı yerler olacak. Üzerine çıkabilir ama altında olma ihtimali yok. Salı ve Çarşamba kar yağışları zayıflıyor ancak kar soğuğu devam ediyor." diye konuştu.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklığının Trakya kesiminde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise güney ve güneybatı zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul dahil 19 kente bugün beklenen yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 12

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 3