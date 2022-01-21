Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı birçok vatandaşın yollarda araçlarıyla beraber mahsur kalmasına neden olmuş, kapanan ulaşım nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelmişti. Ekiplerin çalışmalarıyla yollar açılmış ve kar yağışının etkisinin azalmasıyla birlikte rahat bir nefes alınmıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül kar yağışının tekrar geleceğini duyurarak, vatandaşların dikkatli olmasını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, cumartesi gününden itibaren 1 hafta boyunca kar yağışının etkili olacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

KAR LASTİĞİ TAKMAYAN ARAÇLARA TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Cumartesi gününden itibaren kar yağışı beklendiğini ve yağışın 1 hafta boyunca süreceğini belirtti. Vali Gül, paylaşımında, "Sevgili hemşehrilerim, 22 Ocak cumartesiden itibaren bir hafta boyunca Gaziantep’e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen" ifadelerini kullandı.

Ardından tekrar yaptığı bir paylaşımda ise yol kenarlarına araç park edilmesi nedeniyle karla mücadele çalışmalarının aksadığını ifade eden Gaziantep Valisi Gül, uyarılarda bulundu.

'DÜZENSİZ PARK EDİLEN ARAÇLAR ÇALIŞMALARI AKSATIYOR'

Gül, sosyal medya hesabından şu şekilde uyarıda bulundu:

"Yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Uzmanı Sürmeli yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 8-10 cm'i bulacağını söyledi .

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