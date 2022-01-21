Türkiye Gazetesi

Aksu ilçesinde öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni 38 yaşındaki Bekir Gücüyeter, her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesini alıp balkona çıktı.

Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, iddiaya göre başı döndü.

Dengesini kaybeden öğretmen, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

EŞİNİN ÖLÜMÜNE TANIK OLAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri devam ederken eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan kadın sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirip fenalaşan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Gücüyeter’in cansız bedeninin incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Antalya’da ‘fakir’ diyen öğretmene hapis cezası Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Ayaz ilkokul öğretmeni A.Ö.’nün kendisine fakir diye hakaret etmesi üzerine dava açtı. İki yıl süren dava sonucunda A.Ö.’ye 3 ay hapis cezası verildi.

Direksiyon sınavında başarısız olunca ailesi öğretmeni dövdü Sancaktepe’de direksiyon sınavından kalan genç kız durumu ailesine bildirince babası ve ağabeyi direksiyon dersi veren öğretmeni darp etti. Öğretmen B.A. yediği yumruklar sonrasında yere yığıldı. Şikayetçi olduğu baba ve oğlu ise serbest bırakıldı.

Bakan Özer'den öğretmenlere ev ödevi çağrısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili öncesi öğretmenlere önemli bir çağrıda bulundu. Yarıyıl tatiline girecek öğrencilere ödev verilmemesini isteyen Özer, “İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler” dedi.