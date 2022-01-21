Championship ekiplerinden Hull City'yi alan Acun Ilıca'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi. İstanbul ekibi, Aleksandar Pesic'i Hull City'ye vermeye hazırlanıyor. Hull City'nin, 29. yaşındaki Sırp golcüyle 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Bonservis bedeli olarak da Karagümrük'e 1,5 milyon avro vereceği kaydedildi. Karagümrük formasıyla 12 defa fileleri havalandıran Pesic, gol krallığında zirvede yer alıyor.
İngiltere basınında gündem Acun Ilıcalı! 11 yıllık saltanat sona erdi Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı’nın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i resmen satın alması dünya basınında gündem oldu. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılanan Acun Ilıcalı, Ada basınında geniş yankı uyandırdı. Bir gazete manşetinde ise Ilıcalı için, "Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı" ifadeleri kullanıldı.
Acun Ilıcalı’nın yeni lakabı belli oldu: İngilizler artık böyle sesleniyor İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gerçekleşen satış işlemlerinin ardından şehirde adeta kahraman gibi karşılandı. Acun Ilıcalı’yı sevinç gösterisine boğan İngilizler, kulübün yeni patronu Ilıcalı’ya nasıl sesleneceklerini şimdiden belirlemiş durumdular.
Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi kaç paraya aldığı ortaya çıktı Türk televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı’nın İngiliz takımı Hull City’i ne kadara satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre devir sözleşmesinin imzalanmasını bekleniyor.
Acun Ilıcalı ilk transferini yapıyor! Gözünü gol kralına dikti
Karagümrük, Sırp golcüsü Aleksandar Pesic'i, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye vermeye hazırlanıyor.
Championship ekiplerinden Hull City'yi alan Acun Ilıca'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi. İstanbul ekibi, Aleksandar Pesic'i Hull City'ye vermeye hazırlanıyor. Hull City'nin, 29. yaşındaki Sırp golcüyle 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
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