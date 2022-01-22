Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece'de bir inşaat alanındaki istinat duvarı devridi, sokaktaki yol kaydı. Olay, saat 22.30 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Yağmur ve kar yağışının etkisiyle, sokak üzerinde bulunan inşaat alanının istinat duvarı çöktü. Çökmeden dolayı sokaktaki yolun bir kısmı hafriyat alanına doğru kayarken, aydınlatma direği ve çöp konteynırları da zarar gördü. Olay sırasında sokakta herhangi bir kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.

"ARAÇLARIN OLMAMASI BÜYÜK ŞANS"

Mahalle sakini Önder Emiroğlu, “Yağmurdan ve kardan dolayı yolun kenarındaki bütün alan aşağı kaydı. Can kaybı yaşanmadı. Sadece mal kaybı yaşandı. Normalde yol kenarında bir sürü araç oluyordu. O araçların burada olmaması büyük şans. Yoksa 3-4 tane araç hafriyat alanına kayardı. Allah korudu buradakileri” dedi.



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