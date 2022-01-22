Türkiye Gazetesi

Artvin’in Borçka ilçesinde esnafların baktığı kedi her acıktığında pide salonuna giderek yiyecek istiyor. Kedinin iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yemek istediği sevimli anları görenler cep telefonuna sarılıyor.

Cadde üzerinde restoranın sahibi Erol Atasert yavru iken buldukları kediye Rıfkı ismini takarak beslemeye başladı. Caddede dolaşan Rıfkı acıktığı zamanlarda restorana giderek yiyecek istemeye başladı.

PATİLERİYLE YİYECEK İSTİYOR

Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren kedi, yaptığı hareketle restorandan yiyeceğini alıyor. Yemeğini yedikten sonra tekrar cadde üzerinde dolaşan kedi acıktığı zaman yeniden restorana giderek aynı hareketi yapıyor. İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “ ‘Rıfkı’ ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik.

Benimde kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medya hesaplarında kullanıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onlarında bir canı var” ifadelerini kullandı.

Kedisini bulana 1000 TL ödül verecek Aydın merkez Efeler’de ikamet bir öğretmen 6 gündür eve dönmeyen kedisi için kayıp ilanı verdi. Ailece kedilerini çok özlediklerini belirten Zeynep Ceren Çiftsüren, kedisini bulanları ödüllendireceğini söyledi.