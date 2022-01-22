Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezi’ne baltayla gelen öğrenci velisi E.Y. (43), çocuğuna bıçak çekildiğini öne sürerek, okulu bastı. Olay sonrası gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı ve savcılığın talimatıyla ikince kez gözaltı kararı verildi.
DEHŞET SAÇAN GÖRÜNTÜLER
Elinde baltayla okulu basan şahıs “Benim oğluma bıçak çeken kim?” diye bağıran veliyi görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.
Herhangi bir kazanın çıkmadığı olayda çevredekilerin ihbarı üzerine eğitim merkezine polis geldi. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi üzerinde yakalayıp gözaltına aldı.
SERBEST KALDI
Şikayet üzerine gözaltına alınan baltalı veli, yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Olayın ardından savcılık harekete geçti ve baltayla okulu basan E.Y., tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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