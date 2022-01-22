Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yarım asırdır saat tamirciliği yapan 67 yaşındaki Burhan Baş, 10 yıl önce vefat eden ustasından devraldığı dükkanı sadece Cumartesi günleri açarak ustasının hatarısını canlı tutuyor.

USTASININ SON DİLEĞİNİ YERİNE GETİRİYOR

Yıllarca yanında çalıştığı ve yanında işi öğrendiği ustasının rahatsızlanmasıyla dükkanı devralan Burhan Baş, ustasının son isteğini yıllarca devam ettiriyor. Rahatsızlandığı ustası, Baş’tan haftada bir gün de olsa dükkanı açık tutmasını istedi. Ustasının bu isteğini emir olarak gören Baş, her cumartesi ilçeye gelip dükkanı açarak ustasının son dileğini yerine getiriyor.

“CUMARTESİ SAATÇİSİ”

67 yaşındaki Burhan Baş, 10 yıl önce hayatını kaybeden ustasının hatırasını yaşatmak her Cumartesi günü dükkanı açarak müşterilerine hizmet veriyor. İlçede “Cumartesi saatçisi” olarak tanınan Baş, bu geleneğine uzun süre devam etmek istiyor.

İLGİSİ ÇOCUKLUKTAN BAŞLADI

Çocukluk yaşta tamirciliğe ilgisinin olduğunu ve bu durumun yakınları tarafından fark edilmesiyle saat tamirciliğine başladığını söyleyen Burhan Baş, "Ustam bana mesleği öğrenmem için bir yıl müddet verdi. Gece gündüz demeden tamiratı öğrendim. İşi öğrenene kadar sabah 7, gece 11 sürekli çalıştım. Mesleğimi elime aldım ve o gün bugündür çalışıyorum" diye konuştu.

HER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIYOR

Ustasının rahatsızlanmasıyla kendisinden dükkanı bir gün de olsa açık tutmasını istediğini belirten Baş, "Yılların verdiği yorgunluk ve ufak rahatsızlıklar oldu herhalde. Ustam bana 'Müşteriler dağılmasın, haftada bir gün sen gidip gelir misin?' dedi. 'Olur' dedim. Bu şekilde başladım ve yıllardır cumartesileri gelip açıyorum" dedi.

5O yıldır bu mesleği yaptığını ve her gün severek sürdürdüğünü belirten Baş, "İşini seversen peşinden başarı gelir. Büyüklerimiz bize hep böyle söylerdi." ifadelerini kullandı.

“ÇIRAK OLMAYINCA MESLEKTE KÜÇÜLDÜ”

Artık çırak bulmakta zorlandığını ve eskisi gibi mesleğe olan ilginin olamadığını belirten Baş, "Çırak alamıyoruz. Bizim zamanlarımızda 24'e yakın usta vardı. Çırak gelmediği gibi meslek de küçülmeye başladı. Elektronik saatler çıkınca piyasaya mekanik saatler azalmaya başladı. Biz mekanikten geliyoruz. Devamlı yenilik içerisinde olduğumuz için bizim de artık buna ayak uydurmamız gerekiyor. 50 yıldır öğrenmeye çalışıyorum. Bunun okulu yok, fabrikası da yok. Ustamın yanından ayrıldığım vakit kendimi hep geliştirmeye çalıştım." dedi.

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