Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) işgalcilerin uzun yıllar yaşattığı yıkım sonrası derin ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle kış şartlarında güvenli gıdaya ulaşamayan, barınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Afganistan'daki ihtiyaç sahipleri için başlattığı acil yardım kampanyasıyla harekete geçti. İDDEF, kampanya kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet malzemeleri ve acil ihtiyaç ürünlerini yardım tırları ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yola çıkacak olan İyilik Treni ile bölgeye ulaştıracak.

İDDEF'ten yardım kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Güney Asya ülkesi Afganistan'da son yılların en büyük insani krizi yaşanırken, özellikle açlık nedeniyle çocukların ölümle karşı karşıya oldukları ülke için acil yardım seferberliği ilan ettik. Bu kapsamda hayırseverlerimizin destekleriyle hazırlanan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin yer aldığı kumanya paketlerini, bot, kazak, battaniye ve mont gibi eşyaların bulunduğu kışlık kıyafetleri yardım kamplarındaki ailelere ve kırsal kesimde kış aylarını geçirmeye çalışan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Açlık, sefalet ve insani krizin had safhada olduğu kardeş Afgan halkına yönelik hazırlanan acil yardım malzemelerini yardım tırlarıyla teslim edeceğiz. Gıda, su, soğuk kış şartlarından korunmak için eşya ve barınak yardımlarınızı bekleyen mazlum ve mağdur ailelerin yüreklerini gelin hep birlikte iyilikle ısıtalım” denildi.

Yardımların ayrıca STK'ların desteği ve AFAD koordinasyonuyla Afganistan'a ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, “13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı çektiği Afganistan'da ekonomik ambargo, insani yardımların durması, ülke rezervlerinin dondurulması ve yaşanan çatışmalar gibi nedenlerle yoksulluğun boyutu giderek artıyor. Devletimiz, milletimiz ve STK'larımızın el ele vererek hazırladığı gıda, giyim, sağlık ve acil ihtiyaç ürünleri AFAD öncülüğünde İyilik Treni ile ülkeye ulaşacak. Tüm hayırseverlerimizi zorluk içinde hayata tutunmaya çalışan Afganistanlı kardeşlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Hayırseverler, iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor” cümlelerine yer verildi.