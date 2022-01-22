Türkiye Gazetesi

Korkunç kaza Adana-Niğde Otoyolu Eminlik Yol Kavşağında meydana geldi. N.T. yönetimindeki tır, K.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, F.A. (28) ve kızı S.A. (7) hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler de olay yerinde inceleme yaptı. Anne ve kızın cenazeleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarhoş anne el frenini çekmeden araçtan indi, 3 çocuğu kaza yaptı Meksika'da sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın, 3 çocuğunun da canını hiçe sayarak o halde sürücü kaltuğuna oturdu. Yolculuk, bir çukurda son buldu.

Ankara'da feci kaza! Kamyon kadını ezdi ​ Ankara'da meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını kamyon ezdi. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.