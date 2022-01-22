Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Kerziban Keskin cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir televizyon kanalında cinayetin itiraf edilmesinden sonra 4 kişi olayla ilgili gözaltına alınmış, talihsiz kadının cansız bedenini arama çalışmalarına hız verilmişti. Soruşturmada şüphelilerin ifadelerinin ardından bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şüphelilerin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Konya'da yaşayan ve Antalya Serik'e arkadaşının yanına giden 61 yaşındaki Kerziban Keskin'den haber alamayan çocukları, kayıp ihbarında bulunmuştu. 2,5 ay boyunca ortaya çıkmayan kadını aramak için bir televizyon programına başvuran çocukları, olayın tüm Türkiye tarafından duyulmasını sağlamışlardı.

Geçtiğimiz günlerde televizyon programına bağlanan R.B'nin cinayet itirafı üzerine ekipler harekete geçmiş, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla R.B, İ.B, H.D. ve R.Ç'yi gözaltına almıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturmada, şüphelilerin gösterdiği bölgede yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu iddia edilen kemik parçaları bulunmuştu.

Vahşice katledilen emlak zengini Kerziban Keskin'in kardeşi isyan etti: Kemiklerinin bulunmasını istiyorum Antalya'da 83 gün boyunca kayıp olarak aranan emlak zengini Kerziban Keskin'in vahşice işlenen bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Keskin'in kardeşi Yusuf Karabulut, "Katlettiler kardeşimi. Sözün bittiği yerdeyiz. Kardeşimin kemiklerinin bulunmasını istiyorum" diyerek isyan etti.