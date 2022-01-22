Türkiye Gazetesi

Sarıgöl ilçesindeki dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağları kar altında kaldı.

Karın sevincini yaşayan üreticiler ise yaşanan kuraklığın ardından kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

"TOPRAKTAKİ MİKROBU ÖLDÜRÜYOR"

Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ve 2022 yılının ilk karının düştüğünü kaydeden üretici Ahmet Tosun, "2022 yılının ilk karı yağdı. Bütün çiftçilerimizin sevinçle beklediği kar nihayet geldi. Bu bağlar için, toprak için çok önemli. Toprakta ne kadar mikrop varsa öldürüyor. Çiftçiler için bu kar mükemmel bir berekettir. Bu kış baya güzel olacak. Yaşanan kuraklık sonrası bu karla bunu atlatacağız inşallah. Allah'ın nimeti boldur. İnşallah bu sene kar güzel olur, barajlar dolar, topraklarımız doyar ve bütün çiftçilerimiz bundan bereketli çıkar." dedi.

İstanbul'da kar yağışı başladı, trafik felç Megaşehre kar, batıdan girdi. Başakşehir'de yağan kar, kısa sürede etkisini gösterdi. Trafik ise kilitlendi.

Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Uzmanı Sürmeli yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 8-10 cm'i bulacağını söyledi .

Ankara Valiliğinden soğuk ve kar yağışı uyarısı Ankara Valiliği vatandaşları cuma akşamı başlayacak soğuk ve kar yağışlı hava konusunda uyararak, dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulundu.