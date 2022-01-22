Türkiye Gazetesi

Kışın en büyük tehlikelerinden biri olan karbonmonoksit zehirlenmesi, Adana'da iki cana mal oldu. Kızı ve torunuyla aynı evde yaşadığı öğrenilen bir anneanne, sobadan çıkan gaz sebebiyle kızıyla birlikte zehirlendi. Anneanne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, gazdan etkilendiği öğrenilen torun, hastaneye yetiştirildi.

YAKINLARININ İHBARI ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre anneannesi Sultan Keleş ve annesi Nejla Keleş ile yaşayan 20 yaşındaki İbrahim Kırklık’ın, işe gitmediğini öğrenen aile yakınları durumdan şüphelenerek eve geldi. Kırklık’ın kuzeni eve girdiğinde ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği fark etti. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakınlarının cansız bedeni ile karşılaşan genç kadın gözyaşlarına boğuldu.



ANNE-KIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İlk incelemeye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Sultan Keleş ve kızı Nejla Keleş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. İbrahim Kırklık ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne ve kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 kişi doğal gazdan zehirlendi Kırıkkale'de 4 kişi doğal gazdan zehirlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da 10 kişi soba gazından zehirlendi Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu.

Niğde'de soba gazından zehirlenen 2 kardeşten biri öldü Niğde'nin Çamardı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Soba gazından zehirlenen aileyi polis kurtardı Afyonkarahisar’da sobadan sızan gazdan zehirlenen aile polis tarafından kurtarıldı. Ekiplerin pencereyi kırarak girdikleri evde baygın halde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.