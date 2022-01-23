Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Reşadiye Mahallesinde Mustafa Kemal Caddesi’nde yaya devriye görevi yürüten bekçi görevlileri şüpheli buldukları şahsın peşine düştü. Elindeki çuvalda demir parçası taşıyan şahıs bekçileri görünce elinde çuvalı yol kenarına fırlatarak kaçmaya başladı. Şahıs kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

HIRSIZ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Kömürlükten hırsızlık yaptığı tespit edilen M.D. isimli şüphelinin Covid pozitif olduğu ve karantina sürecinin de devam ettiği ortaya çıktı. M.D’nin taşıdığı çuvalın içinde eski tip ocak ve çanak anten ele geçirildi. M.D., bekçilerin ‘neden kaçtın’ sorusuna ise, covid karantinası olduğu için kaçtığını savundu.

Kuruyemişçi hırsızlarından 30 bin TL'lik sigara vurgunu Bursa'da bir kuruyemişçi dükkanına giren hırsızlar 30 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştılar.