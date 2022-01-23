Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu 28 Avrupa ülkesinin tüketici koruma yetkililerin katılımıyla 223 büyük internet sitesindeki yanıltıcı tüketici yorumlarını tespit emek üzere gerçekleştirdikleri tarama sonuçlarını paylaştı. Yapılan taramada Avrupa’daki çevrim içi mağazaları alışveriş siteleri, rezervasyon siteleri, karşılaştırma hizmeti sunan siteler, arama motorlarındaki kullanıcı yorumlarının yaklaşık 3’te 2’sinin şüpheli olduğu belirlendi.

İNTERNET SİTELERİNİN YARISI DOĞRU BİLGİ VERMİYOR

Ayrıca hazırlanan tarama sonuçlarında internet sitelerinin yarısına yakının tüketicilere yorumların nasıl toplandığını ve işlendiği konusunda bilgi verilmediği belirtildi. Sitelerin yarısı yine tüketici yorumlarının nasıl önlendiği konusunda bir açıklamada bulunmadı. Söz konusu nedenlerle yorumların gerçek kullanıcılar tarafından yazılıp yazılmadığını doğrulama imkanı olmuyor. Avrupa'daki internet sitelerinin yüzde 55'i tüketicilere doğru bilgi verilmesini gerektiren AB kurallarına uymuyor.

New York Belediye Başkanı alışverişin Türk manavdan yaptı New York Belediye Başkanı Eric Adams, meyvesini sokakta Türk esnaftan satın aldı. Adams sosyal medya hesabı üzerinden esnaftan alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı.