Türkiye Gazetesi

Kilosu yaklaşık 16 bin liradan satılan ve özellikle yurt dışından müşterileri dükkana çeken et, fiyatıyla İzmirlilerin dikkatini çekiyor. Kilosu 1200 dolardan satılan Japon wangyu sığır eti, özel koşullarda yetişen sığırların bel ve sırt etinin 40 ila 60 gün arasında kaya tuzunda dinlendirilmesi ile elde ediliyor.

Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırdan elde edilen 'Kobe' etinin pahalılığının birden fazla nedeni var. Bunlardan biri wagyu sığırının özel beslenme programları dahilinde masajlarla ve stressiz ortamda yetiştirilerek yağlanması. Bir diğeri ise sığırın bel ve sırt kısmından elde edilen etlerin yaklaşık 2 ay kaya tuzunda dinlendirilmesi.

"YAĞI, ELİNİZİN SICAKLIĞIYLA BİLE ERİYOR"

Kasap Mehmet Günbey, sığırlarının özel veterinerler kontrolünde özel programlarla mısır ve arpayla beslendiğini ve elde edilen etlerin sadece sırt ve bel kısmına ait olduğunu söyledi. Günbey, "Bunun en büyük özelliği de etin içinde 'mermer' olarak tabir ettiğimiz ince yağ dokularının olmasıdır. Bu etin yağı elinizin sıcaklığıyla bile eriyebiliyor. Etlerimizin yağ oranı çok yüksek. 500 kilogramlık bir sığır kestiğimiz zaman bunun içinden yaklaşık 40-50 kilogram bir et alabiliyoruz" diye konuştu.

"40 ÇEŞİT BAHARATLA 'ALTIN SUYU'NA BANDIRILIYOR"

"Bu et kesilir kesilmez direkt olarak dolaba konmuyor" diyen Günbey, "Önce 40 ila 60 gün arasında kaya tuzlarının arasında dinlendiriyoruz, vitrine çıkararak satışa sunuyoruz. Daha sonra da 40 çeşit baharat ve 'altın suyu' olarak tabir ettiğimiz karışımımıza bandırarak müşterilerimize ikram ediyoruz" dedi.

"58 TL'DEN 1200 DOLARA KADAR ET VAR"

Günbey, müşterilerinin özellikle Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden geldiğini belirterek, "Hem tüketmek için hem de toplu olarak restoranları için satın alanlar var. Hatta Japonya'nın Kobe bölgesinden gelen müşterimiz bile var. Bazı müşterilerimiz pahalı bulabiliyor ama bu eti bilenler çok pahalı olduğunu söylemiyor. Bizde 58 TL’den başlayıp 1200 dolara kadar satılan et var. Türkiye'de hem en ucuz eti hem de en pahalı eti biz satıyoruz. En ucuz et dediğimiz ise bu hayvanların kaburga ve döş kısmından elde edilen ettir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayçiçek yağı ve un için harekete geçti: Fiyatlar düşecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

Ciğer karaborsaya düştü: Kilosu 110 liraya ulaştı, et fiyatlarını solladı Adana'da canlı hayvan kesiminin azalması ile birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı. Kuzu ciğerinin fiyatı bir ayda üç kez zamlanarak 110 liraya ulaşırken, kentteki bazı kebapçılar çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu.