Şanlıurfa'da etkisini gösteren kar bazı bölgelerde trafiği durma noktasına getirdi. Yoğun kar ve tipi sebebiyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Görüş mesafesinin çok düşük olduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Malatya- Elazığ yolu kapandı Malatya-Elazığ karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.
Şanlıurfa-Diyarbakır yolu kapandı
23.01.2022 - 17:44 | Son Güncelleme: 23.01.2022 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar ve tipi sebebiyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Şanlıurfa'da etkisini gösteren kar bazı bölgelerde trafiği durma noktasına getirdi. Yoğun kar ve tipi sebebiyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Görüş mesafesinin çok düşük olduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,yol,kapatıldı,haberler,
818102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/818102.aspx
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