Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da etkisini gösteren kar bazı bölgelerde trafiği durma noktasına getirdi. Yoğun kar ve tipi sebebiyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Görüş mesafesinin çok düşük olduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.



Malatya- Elazığ yolu kapandı Malatya-Elazığ karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.



