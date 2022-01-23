Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Mamak ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen 18 yaşındaki lise öğrencisi E.Ç'nin tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta dün gece E.Ç'nin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Genç kızın kabloyla boğularak hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'nin ifadesine başvurdu.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Çelişkili ifadeleri nedeniyle detaylı sorguya alınan anne H.Ç'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Baba Y.Ç. ise serbest bırakıldı.



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