Sivas'ta kaynak yapmak için su kuyusuna giren işçiler zehirlendi. Olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarında Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında yaşandı.
BİRİ ÇIKTI DİĞERİ YOK
Taşaron şirkette çalışan iki işçi kaynak yapmak için borulara girdi. Gazdan etkilenen bir işçi borudan çıkmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri borunun içerisinde olduğu düşünülen Z.F.A’nın (36) kurtarılması için çalışma başlattı.
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Kaynak yapmak için girdikleri boruda zehirlenen 2 işçiden 1'i kayıp
Sivas’ta kaynak yapmak için girdikleri su borusunun içinde zehirlenen iki işçiden biri kurtarılırken diğeri kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.
Sivas'ta kaynak yapmak için su kuyusuna giren işçiler zehirlendi. Olay, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarında Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında yaşandı.
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