Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar sebebiyle köyler ile ulaşım tamamen kapanırken Kastamonu’yu Sinop’a, Ankara’ya, İstanbul’a ve Bartın’a bağlayan yollarda da ulaşım durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Kaymazlar Yılanlıkaya mevkiinde çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Çığın düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya çığın altında kalanın olmadığı öğrenildi.

Çığ düşmesi sonucu bölgeye Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çığın düştüğü noktaya ulaşmaya çalışan ekipler, bir yandan kar birikintisini yoldan kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken bir yandan bölgede güvenlik önlemi almaya çalışıyor.

Çığ düşmesi sonucu yolda oluşan kar birikintisini kaldırmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan ağır kış koşulları nedeni ile Çatalzeytin-Kastamonu karayolunda bir araç yoldan çıkarak şarampolde kara saplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede kara gömülen araca jandarma ekipleri yardım etti. Jandarma ekipleri, mahsur kalan aracı yolda kar kürüme çalışması yürütülen Karayollarına ait greydere bağlayarak kurtarılmasını sağladı.

Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı etkili oldu İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenirken, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı başladı, trafik felç Megaşehre kar, batıdan girdi. Başakşehir'de yağan kar, kısa sürede etkisini gösterdi. Trafik ise kilitlendi.

Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli sağanak yağmur şeklinde başlayan yağış akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Meteoroloji Uzmanı Sürmeli yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 8-10 cm'i bulacağını söyledi .