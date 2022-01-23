Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar Çay-Bolvadin kara yolunda B.P. idaresindeki tır, karlı yolda bir anda kontrolden çıktı. Savrulan tırın dorsesi yol ortasında yan yattı. Dorsenin içinde bulunan tonlarca sıvı yağ yola döküldü.

EKİPLER YAĞLARI TOPLADI

Yapılan ihbar sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçların kaymaması için yolu kapadı. Karayolları ve belediye ekipleri de şişelerde bulunan yağları toplamaya çalıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bakanlık ayçiçek yağı ve un için harekete geçti: Fiyatlar düşecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

5 litrelik sıvı yağı çaldı, marketten elini kolunu sallayarak çıktı Esenler'de bir markete giren ve burada rahat tavırlarla 5 litrelik sıvı yağı çalan hırsız hiç bir şey olmamış gibi marketten elini kolunu sallayarak çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fiyatlar yükseldi, sıvı yağ hırsızlığı arttı Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep'te hırsızlık olayları arttı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayları ile ilgili düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.