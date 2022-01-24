Türkiye Gazetesi

İstanbul Kağıthane'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S., kripto paradan zarar ettiği için kendini apartmanın üçüncü katından aşağı bıraktı. Hayatına son veren genç, Twitter hesabından ölümünden sonra paylaşılacak şekilde intihar mektubu bıraktı. Akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olay anında M.S.'nin evde yalnız olduğu öğrenildi.

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

Paylaşımda kripto paradan zarar ettiğini ve babasının haberi olmadığını söyleyen M.S., "Siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Her şeyi anlatacağım. O yüzden lütfen ben göçüp gittikten sonra ölümümün arkasında başka bir sebep aramayın" dedi.

Geride bıraktığı notta babasından özür dileyen M.S., "Burada özür dileyebilirim. Güvenini boşa çıkardığım için özür dilerim. Baba kendimden nefret ediyorum çünkü yüzüm yok. Yaptığım hatanın sonucu ile karşılaşacak cesaretim yok. Hem korku duyuyorum hem hem bencilim. Kendimden nefret ediyorum. Çünkü çok daha farklı olabilirdi. Bilen bilir ben zeki çocuğumdur. Belki vatan için, dünya için bir işin ucundan tutup bir işe yarayabilirdim ama kendi aptallığım yüzünden olmayacak" notunu düştü.

"Bensiz bir hayat hepiniz için çok daha güzel olacak buna eminim. Böyle bir şeyi istemeye hakkım yok ama hakkınızı helal edin kendinize iyi bakın” diyerek yazısını noktalayan M.S.'nin cansız bedeni komşularının ihbarı üzerine bulundu. Polis ekipleri etrafta güvenliği sağlarken Olay Yeri İnceleme Ekipleri hayatını kaybeden gencin bulunduğu noktayı inceledi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcının incelemesinden sonra hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediliyor.

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