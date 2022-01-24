Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası birçok markette gıdadan tekstile peş peşe zam geldi. Dövizdeki köpüğün alınmasına rağmen değişen etiketler düzeltilmedi ve zamlı fiyatlar kalıcı hâle geldi. Fiyatı en çok artan ürünlerin başında çocuklu aileler için ‘temel ihtiyaç maddesi’ olan bez ve mama geldi. Kendi ihtiyaçlarını kısarak bebekleri için çözüm bulmaya çalışan ailelerin markete her gidişinde yeni fiyatlarla karşılaşması daha da zora sokuyor. Ailelerin talebi: Bebek bezlerindeki yüzde 18’lik KDV aşağılara çekilerek bebekli ailelerin bütçesinde bir hafiflemeye imkân tanınması.

AİLELER MUTLU HABERİ BEKLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık’ın “Bugüne kadar bununla ilgili çalışma yapılmadı ancak çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor” çıkışı sonrası aileler gelecek mutlu haberi bekliyor.

Son gelen zamlarla en büyük nasibi bebek bezleri aldı. 2021’in eylül ayında 5 numara 110 adet bez 115 TL’den satılırken, 2022’nin ocak ayında fiyatı 300 TL’ye yükseldi. Daha ucuza bebek bezi bulmak isteyen aileler çareyi internette ararken, buradaki fiyatların da mağazadan farkı yok.

Ayrıca bu rakamlar marka ve satıcılara göre de değişiyor. 5 numara bez kullanan bir bebeğin günde ortalama en az 4 bez kullandığını göz önünde bulundurursak alınan paket ancak bir ay dayanıyor. Yenidoğan için ise durum daha da maliyetli. Günde ortalama tüketilen bez sayısı 10 adedi buluyor.

Bezlerin yanı sıra bebeklerin hassas cildine özel üretilen ıslak mendillerin fiyatlarında da artış var. Geçen yıla göre fiyatlarda ortalama yüzde 65’lik bir fark söz konusu.

Üstelik ailelerin çocukları için ayırdığı bütçe bunlarla da sınırlı değil: pişik kremi, bebek giyimi, biberon, puset, ana kucağı...

MAMAYA BİR AYDA 800 TL

Fiyat artışı yüzünden alım gücü gün gün zayıflayan aileleri düşündüren önemli gider kalemlerinden birisi de mama... Özellikle ilk 6 ayda, bebek beslenmesinde en önemli gıda anne sütü. Ancak anne sütünün olmadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda devreye özel mamalar giriyor. Net olarak bir ölçü verilmese de iki aylık bir bebek günde ortalama 6 öğün ve her öğün için 80-160 ml arası mama tüketebiliyor. Yani 2-3 aylık bebek sadece bir haftada 800 gramlık mama yiyor. 800 gramlık bir devam sütünün fiyatı ise 200 TL’ye dayandı. Ortalama ayda bir çocuk için aileler mamaya 800 TL harcıyor. Ailelerin mama, bez ve ıslak mendil için ödediği toplam bir aylık tutar ise artık 1.000 TL’yi geçiyor. Üstelik çocuk sayısına göre bu giderler daha da katlanıyor.